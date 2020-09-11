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На строительство фармзаводов в Рязанской области выделят более восьми миллиардов
Любимов посетил завод «Скопинфарм».

В пятницу, 11 сентября, губернатор Николай Любимов посетил завод «Скопинфарм». Глава региона ознакомился с организацией деятельности предприятия в условиях пандемии, посетил несколько производственных участков и осмотрел площадку, где ведется строительство нового фармзавода по производству готовых лекарств.

Также Любимов провел рабочее совещание по реализации инвестиционных проектов в ООО «Скопинфарм». Его участники обсудили строительство заводов по производству биофармацевтических препаратов, субстанций и препаратов плазмы крови человека, а также цитостатиков и готовых лекарственных форм. Общий объем вложений составит более 8 млрд рублей. Срок сдачи объектов запланирован на 2022 год.

Отдельно рассмотрели проект развития Рязанской областной станции переливания крови.

«Мы формируем медицинский кластер и Скопинский фармзавод в нем значимый сегмент, — сказал губернатор. — Поэтому успешная деятельность этого предприятия, реализация запланированных здесь инвестпроектов очень важны для Рязанского региона и для страны в целом, в первую очередь в отношении решения задач импортозамещения».

Как отметил Любимов, препараты, которые будут изготавливать здесь, крайне востребованы и необходимы отечественному здравоохранению, часть из них не имеет на сегодняшний день аналогов в России. Также благодаря развитию предприятия создадут боле 500 новых высокотехнологичных рабочих мест, которые смогут занять выпускники Рязанского медуниверситета.