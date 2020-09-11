Момент столкновения маршрутки и иномарки в центре Рязани попал на видео

В аварии пострадали семь человек.

Момент столкновения маршрутки и иномарки в центре Рязани попал на видео. Его опубликовали в группе «Дороги Рязани».

Напомним, вечером 10 сентября на Московском шоссе Chevrolet Aveo столкнулась с маршруткой №50. В результате травмы получили водитель Chevrolet и шестеро пассажирок маршрутки в возрасте 42, 27, 35, 51, 26 и 53 лет.

После ДТП с маршруткой в Рязани в мэрии провели совещание с перевозчиками.