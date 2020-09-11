Магазин под Рязанью превратили в избирательный участок
В пятницу, 11 сентября, в Рязанской области начались выборы в облдуму.
Магазин в селе Шумашь Рязанского района превратили в избирательный участок в день досрочного голосования.
«Пункт 4.4 Порядка ЦИК (наличие информации, обеспечение тайны голосования и др.) нарушен почти весь», — говорится в сообщении.
Напомним, в пятницу, 11 сентября, в Рязанской области начались выборы в облдуму. Проголосовать можно 11, 12 и 13 сентября.
Фото Василия Агапкина