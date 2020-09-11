Магазин под Рязанью превратили в избирательный участок

В пятницу, 11 сентября, в Рязанской области начались выборы в облдуму.

Магазин в селе Шумашь Рязанского района превратили в избирательный участок в день досрочного голосования. Сообщение корреспондента «Молнии» опубликовало отделение движения «Голос».

«Пункт 4.4 Порядка ЦИК (наличие информации, обеспечение тайны голосования и др.) нарушен почти весь», — говорится в сообщении.

Напомним, в пятницу, 11 сентября, в Рязанской области начались выборы в облдуму. Проголосовать можно 11, 12 и 13 сентября.

Фото Василия Агапкина