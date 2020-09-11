Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пт, 11
11°
Сб, 12
16°
Вс, 13
18°
ЦБ USD 74.89 -0.64 12/09
ЦБ EUR 88.68 -0.62 12/09
Нал. USD 74.67 / 76.5 13:16
Нал. EUR 88.5 / 89.22 13:16
Новости
Коронавирус
Публикации
Рязанские «Теплосети» стали участником пилотного проекта по автоматиза...
В пилотном проекте участвуют четыре ЦТП — объекта МУП «...
9 сентября 2020 17:14
3 299
Партия «Новые люди» обогнала конкурентов и презентовала «Новую Оку»
По данным недавнего опроса ВЦИОМ, на предстоящих выбора...
7 сентября 10:50
7 683
Почему нужно голосовать за «Партию роста»
Председатель «Партии роста» Борис Титов рассказал, поче...
7 сентября 09:34
6 771
Нежидкие инвестиции. Возможный концессионер рязанского «Водоканала» по...
Одно из крупнейших муниципальных предприятий Рязани «Во...
3 сентября 18:47
13 526
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанцы в Чернобыле
Профессия губернатор
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
Четыре века главной площади Рязани
ИТОГИ ГОДА 2018
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
«М-Центр Рязань» признали лидером доверия потребителей
Конкурс проводится уже на протяжении 14 лет.

В четверг, 10 сентября, в Рязани подвели итоги ежегодного регионального конкурса «Лидер доверия — 2020». Он проводится Рязанской единой городской ассоциацией защиты прав потребителей «Человек» при поддержке правительства региона, администрации и управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Конкурс проводится уже на протяжении 14 лет. Предприятия и организации различных сфер стали участниками добровольного тестирования. По его итогам выбрали 30 компаний, получивших высокую оценку экспертов. Как отметили организаторы конкурса, несмотря на пандемию, многие участники достойно прошли конкурс и подтвердили высокое звание «Лидер доверия».

В номинации «Продажа автомобилей, запасных частей и сервисное обслуживание» победителем стал Дилерский центр «М-Центр Рязань».

«М-Центр Рязань» (входит в состав ГК «Регион 62») уже не первый год продает автомобили бренда Mitsubishi жителям Рязанской области. Помимо этого, дилерский центр качественно осуществляет весь спектр сервисных работ, благодаря чему и получил высокую оценку от довольных клиентов.

Награду получил генеральный директор ГК «Регион 62» Олег Ховрах. «Клиентский сервис — это одно из приоритетных направлений развития компании. Именно поэтому мы всегда стараемся быть лучше самих себя и стремимся к отличным результатам», — отметил он.