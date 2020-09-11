«М-Центр Рязань» признали лидером доверия потребителей

Конкурс проводится уже на протяжении 14 лет.

В четверг, 10 сентября, в Рязани подвели итоги ежегодного регионального конкурса «Лидер доверия — 2020». Он проводится Рязанской единой городской ассоциацией защиты прав потребителей «Человек» при поддержке правительства региона, администрации и управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Конкурс проводится уже на протяжении 14 лет. Предприятия и организации различных сфер стали участниками добровольного тестирования. По его итогам выбрали 30 компаний, получивших высокую оценку экспертов. Как отметили организаторы конкурса, несмотря на пандемию, многие участники достойно прошли конкурс и подтвердили высокое звание «Лидер доверия».

В номинации «Продажа автомобилей, запасных частей и сервисное обслуживание» победителем стал Дилерский центр «М-Центр Рязань».

«М-Центр Рязань» (входит в состав ГК «Регион 62») уже не первый год продает автомобили бренда Mitsubishi жителям Рязанской области. Помимо этого, дилерский центр качественно осуществляет весь спектр сервисных работ, благодаря чему и получил высокую оценку от довольных клиентов.

Награду получил генеральный директор ГК «Регион 62» Олег Ховрах. «Клиентский сервис — это одно из приоритетных направлений развития компании. Именно поэтому мы всегда стараемся быть лучше самих себя и стремимся к отличным результатам», — отметил он.