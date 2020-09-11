Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 12-13 сентября

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В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В филармонии 12 сентября зрители увидят спектакль «Золотой ключик» в исполнении артистов театра «Экспромт». Рязанский музыкальный театр в эти выходные представит зрителям долгожданную премьеру — мюзикл «Алые паруса» по произведению Александра Грина на музыку Максима Дунаевского.

В кафе-клубе «Старый парк» 13 сентября состоится финал поэтического конкурса «Владеющий словом» . Клуб Fabrika 12 сентября посетит группа подольских романтиков и хулиганов — «Йорш» с презентацией альбома «Счастье, часть 2». А 13 сентября здесь же с сольным концертом выступит Юрий Николаенко .

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».