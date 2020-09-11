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Губернатор изменил распоряжение об ограничениях из-за коронавируса
Официальный документ опубликовали в пятницу, 11 сентября.

В распоряжение губернатора Рязанской области Николая Любимова №70-рг о режиме повышенной готовности внесли изменения. Официальный документ опубликовали в пятницу, 11 сентября.

Добавлены следующие изменения:

«обеспечить особый режим работы (временную изоляцию (обсервацию) проживания в стационарной организации социального обслуживания, стационарном отделении получателей социальных услуг, работников стационарной организации социального обслуживания и стационарного отделения исходя из длительности рабочей смены не менее 14 календарных дней) в период с 15 сентября 2020 года по 12 октября 2020 года в следующих государственных стационарных организациях социального обслуживания, стационарных отделениях, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания:

психоневрологических интернатах, государственном бюджетном стационарном учреждении Рязанской области „Елатомский детский дом-интернат для умственно отсталых детей“, государственном бюджетном учреждении Рязанской области „Центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий“, домах-интернатах для престарелых и инвалидов, в том числе специальном доме-интернате для престарелых и инвалидов, геронтологическом центре, стационарных отделениях комплексных центров социального обслуживания населения, обеспечив при этом необходимую численность персонала смены с целью соблюдения трудового законодательства, а также предоставление 3-разового питания персоналу смены».