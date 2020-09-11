Еще 31 рязанец заразился коронавирусом

За последние сутки в России коронавирус выявили у 5 504 человек.

Еще 31 рязанец заразился коронавирусом. Об этом в пятницу, 11 сентября, сообщил федеральный оперштаб.

Всего с начала пандемии COVID-19 подтвердился у 7 490 жителей области. За весь период выздоровели 6 437 (за сутки 23 пациента), скончались 47 рязанцев.

За последние сутки в России коронавирус выявили у 5 504 человек. Всего 1 051 874 случаев. Выздоровели 868 107 человек (за сутки 5 734). Умерли 18 365 (за сутки 102).