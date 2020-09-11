Елена Сорокина осмотрела подготовку к установке детской площадки в Дягилеве

Кроме того, мэр города отметила, что в Дягилеве отремонтируют улицу Коняева

Елена Сорокина осмотрела подготовку к установке детской площадки в Дягилеве. Об этом она написала в Facebook.

В настоящее время на территории выполнены земляные работы, уложено резиновое покрытие, прилегающая территория очищена от аварийных деревьев.

Также планируется установка детского игрового оборудования.

Кроме того, мэр города отметила, что в Дягилеве отремонтируют улицу Коняева

«Считаю очень важным продолжать работу по привлечению жителей к управлению городом. Инициативы горожан должны быть приоритетом нашей работы», — сообщила Сорокина.