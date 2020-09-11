Две рязанки поучаствовали в шоу «Кондитер» на телеканале «Пятница»
Выпуск показали в четверг, 10 сентября.
Две рязанки поучаствовали в отборочном этапе шоу «Кондитер» на телеканале «Пятница».
Выпуск показали в четверг, 10 сентября. Ведущий Ренат Агзамов устроил конкурс за звание лучшего кондитера в ЦФО.
25-летняя рязанка Нина Винокурова представила медовик, сказав, что претендует на звание «Народного кондитера». Жюри назвало разрез торта феноменальным. Горожанка прошла в финал.
33-летняя Марина Соловьева приехала на конкурс с тортом «Зеленый бархат» в виде куска сыра. Ведущий и другие члены жюри не оценили десерт и не пропустили рязанку в следующий этап.
Отметим, финалистам шоу предстоит сделать десерты по заказу дочек певца Валерия Меладзе.
Выпуск с участием рязанок можно посмотреть по