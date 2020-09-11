Доктор Мясников призвал радоваться росту числа случаев коронавируса

По его словам, эти сведения говорят только о результатах положительных тестов.

Доктор Александр Мясников призвал радоваться росту числа случаев коронавируса. Об этом пишут РИА Новости.

По его словам, эти сведения говорят только о результатах положительных тестов. И эта цифра не слишком значима. Главное — знать, сколько тяжелых больных, сколько человек находится в реанимации и сколько — умерло. Именно эти данные, как пояснил врач, говорят о степени опасности коронавируса.

Он предположил, что на формирование коллективного иммунитета уйдет два-три года, но при этом коронавирус не исчезнет и будет возвращаться в легкой форме.