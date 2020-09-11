Центральное агентство недвижимости подвело итоги работы за август

В сентябре ЦАН празднует день рождения, отмечает достижение сотрудников, награждает лучших.

Центральное агентство недвижимости подвело итоги работы за август. С начала года новостройки подорожали на 13%, сообщили представители компании.

По их словам, 2020 год пока демонстрирует лучшие показатели по продаже загородных домов и участков, растет количество сделок с ипотечными деньгами.

«Традиционные внутрикорпоративные цифры, скажет кто-то. Кому они интересны? Но так как наши клиенты ежедневно спрашивают: куда вкладывать деньги, что выгоднее купить, есть ли рост или спад в новостройках или вторичном рынке, по результату совещаний специалисты по недвижимости ЦАН делают выводы и делятся ими», — говорится в сообщении.

По данным агентства, на рынке новостроек рост цен и дефицит объектов. «Имеет смысл задуматься, пока не поздно. И здесь сразу совет — в агентстве предложений больше, чем у застройщиков. Во-первых, потому что ЦАН работает со всеми застройщиками сразу, и клиенты за подбор комиссию не платят. А во-вторых, в базе агентства есть объекты дешевле, чем на сайте строителей. Потому что квартиры продают те, кто купил ее на стадии котлована», — рассказали в компании.

В сентябре ЦАН празднует день рождения, отмечает достижение сотрудников, награждает лучших.

«Наши лучшие сотрудники ведут счет сделок на сотни, время работы исчисляют кратными пяти, десяти, пятнадцати. Мало кто может похвастаться такими результатами. Ведь Центральное агентство недвижимости — ровесник страны», — говорится в сообщении.