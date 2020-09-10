Жителя Захаровского района осудят за убийство рязанца 20 ударами ножа

Ранее соседи рассказали о мужчине, убившем рязанца.

Житель села Плахино Захаровского района предстанет перед судом за убийство рязанца. Об этом сообщил сайт регионального СУ СКР.

Инцидент произошел вечером 26 июня. 40-летний рязанец приехал в гости к родственникам и зашел к 52-летнему знакомому. Мужчины выпили и поссорились. Во время конфликта хозяин схватил нож и не менее 20 раз ударил его в голову, шею и грудь. От полученных травм потерпевший скончался на месте, а злоумышленник скрылся.

Подозреваемого задержали и арестовали. В отношении него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК, расследование продолжается.

Позже соседи рассказали о мужчине, убившем рязанца.