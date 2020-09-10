Захар Прилепин на НТВ рассказал, как удалось решить проблему зеленой зоны Дягилева

Местные активисты выступили с инициативой присвоения официального статуса парка зеленой зоне.

Писатель и лидер партии «За правду» Захар Прилепин в очередном выпуске авторской программы «Уроки русского» рассказал о проблеме зеленой зоны поселка Дягилево и о том, как удалось обезопасить место от застройки.

Прилепин в шоу «Уроки русского языка» напомнил, что сам военный городок связан с именем прославленного летчика Александра Белякова. При его участии которого в 1940 году было высажено около 20 тысяч деревьев и кустарников.

«В 2017 году над зеленой зоной нависла опасность застройки. Девелоперская компания получила от властей разрешение на постройку нескольких многоэтажных домов. На месте предполагаемого строительства появилась техника, местные жители объединились против планов строительного бизнеса. Они собрали несколько тысяч подписей в защиту зеленой зоны под петицией губернатору Рязанской области», — рассказал писатель.

В тот раз прокуратура установила, что застройка противоречит градостроительным и санитарным нормам, отметил Прилепин. Местные активисты выступили с инициативой присвоения официального статуса парка зеленой зоне, чтобы защитить участки.

К местным активистам присоединилась партия «За правду». В итоге, 3 сентября, на публичных слушаниях решили, что в зеленой зоне Дягилева благоустроят парк.