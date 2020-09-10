Врач заявил, что алкоголь и сигареты повышают риск заражения COVID-19

Об этом сообщил внештатный специалист психиатр-нарколог министерства здравоохранения РФ Евгений Брюн.

Главный внештатный специалист психиатр-нарколог министерства здравоохранения России Евгений Брюн предупредил о том, что употребление алкоголя и курение в любых дозах повышают вероятность заражения коронавирусной инфекцией.

Специалист заявил, что при употреблении алкоголя и табака повышается проницаемость мембраны, препятствующей проникновению инфекции в организм человека.

Он отметил, что мембрана является основным барьером, который препятствует проникновения в организм инфекций.