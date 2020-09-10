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Водители «Рязаньэнерго» присоединились к декаднику по безопасности дорожного движения
С 31 августа по 9 сентября во всех регионах присутствия «Россети Центр и Приволжье» прошла акция «Внимание — дети!».

С 31 августа по 9 сентября во всех регионах присутствия «Россети Центр и Приволжье» прошла акция «Внимание — дети!», приуроченная к началу учебного года. В Рязанской области к ней присоединились более 400 водителей электросетевой компании, сообщили в пресс-службе.

«Декадник по безопасности дорожного движения „Внимание — дети!“ организуется не менее двух раз в год и является частью комплекса мероприятий энергетиков, направленных на повышение дисциплины водительского персонала, профилактику дорожно-транспортных происшествий с участием взрослых и детей», — говорится в сообщении.

Энергетики провели совместные совещания с представителями ГИБДД по вопросам осторожного и внимательного управления транспортными средствами с проработкой информационных сообщений ГИБДД по ДТП в регионе, а также инструктажи с водительским персоналом служб механизации и транспорта.

Особое внимание при этом уделялось повышению уровня соблюдения мер безопасности при управлении транспортными средствами неподалеку от школ, кинотеатров, магазинов, остановок, парков и других возможных мест массового скопления детей и подростков, соблюдению ограничения скорости движения в населенных пунктах.

«Несмотря на то, что в „Рязаньэнерго“ все транспортные средства перед выходом на линию для обслуживания электроустановок всегда проходят тщательную проверку и выпускаются в технически исправном состоянии, во время проведения декадника был усилен контроль за техническим состоянием автотранспорта и предрейсовыми медицинскими осмотрами водителей», — отметили в компании.