«ВКонтакте» представила альтернативу Zoom без платной подписки

Для добавления в звонок достаточно перейти по ссылке и указать свое имя.

«ВКонтакте» запустила видеозвонки для совместной работы, учебы и досуга, которые рассчитаны на число участников до 128 человек. При этом принимать участие могут даже не зарегистрированные в социальной сети пользователи. Об этом сообщается на сайте компании в четверг, 10 сентября.

Воспользоваться новинкой можно на любом устройстве без установки дополнительных приложений. Длительность звонков не ограничена по времени, а участники смогут сохранять анонимность.

Также приглашения в звонок можно рассылать за пределами «ВКонтакте». Человеку, который хочет присоединиться к беседе, но не имеет профиля в соцсети, необходимо просто перейти по ссылке и добавить свое имя.