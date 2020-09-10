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Видео: сбежавшего из рязанской колонии заключенного поймали
Он отправился в Астрахань.

Заключенного скопинской ИК-3 Вячеслава Кошкарова, который сбежал 30 июля, поймали. Об этом в четверг, 10 сентября, сообщили в группе «Новости ФСИН».

Осужденный рассказал, что отправился в родную Астрахань. Добрался пешком и на попутках.

Мужчину осудили в марте 2020 года по части 1 статьи 115 (Умышленное причинение легкого вреда здоровью) и части 1 статьи 119 (Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью) УК РФ. Срок он должен был отбывать до 8 февраля 2022 года.