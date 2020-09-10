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В Шиловском районе редкие птицы находятся под угрозой исчезновения из-за химикатов
Местность находится на мещерской стороне Оки.

В Шиловском районе редкие птицы находятся под угрозой исчезновения из-за того, что в местах обитания используются химикаты. Об этом сообщили в группе рязанского клуба «Птицы».

В сообщении отметили, что из-за использования химикатов неприятный запах стоит в окрестностях села Юшта Шиловского района.

Местное население обеспокоено происходящим, поскольку под угрозой исчезновения находятся места гнездования и остановки редких и краснокнижных птиц. Опасность грозит также самим птицам. Отмечается, что в этих местах находятся участки заливных лугов, ранее не подвергавшиеся распашке и пойменные дубравы, которые также не вырубались. Там произрастают типичные для этих биотопов растения, а их населяет типичная для них фауна.

«Здесь обитают и останавливаются при миграции многие краснокнижные виды животных, существование которых подвергается опасности. Занесены в международную Красную книгу большой подорлик, степной лунь, выхухоль и другие, в Красную книгу Российской Федерации — серый сорокопут, большой веретенник и другие, в Красную книгу региона — травник, луговой конек, поручейник и другие», — рассказали зоозащитники.

Из-за сенокоса и выпаса скота популяция копчиков уже сократилась, отметили в сообщении. Пока там сохранились многочисленные дупелиные и тетеревиные тока, но и им грозит опасность.

Местность находится на мещерской стороне Оки.

«Эта беда касается всех — и местных жителей, и охотников, туристов и просто отдыхающих, посещающих данные места, и всех рязанцев, ведь нарушение экологии приведет к серьезным последствиям не только там, но и в уникальной жемчужине нашего края — Окском биосферном заповеднике, а также заказнике федерального значения „Рязанский“, расположенных ниже по течению Оки, куда непременно попадут смываемые дождями и талыми водами химикаты», — написали зоозащитники.

В сообщении подчеркну, что председатель регионального отделения Союза охраны птиц России Евгений Горюнов призвал всех помочь сохранить природу от уничтожения.