В Рязани наркоманка ограбила кафе, чтобы купить «дозу»
В отношении женщины возбуждено уголовное дело.
В Рязани наркоманка ограбила кафе, чтобы купить «дозу». Об этом
Женщина зашла в кафе на Касимовском шоссе, дождалась, когда работница кафе ушла в подсобку, наклонилась через барную стойку, открыла кассу, взяла деньги и вышла на улицу.
Подозреваемую установили по камерам видеонаблюдения. Ей оказалась 32-летняя рязанка, которую до этого судили за кражу и преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков.
Оперативники задержали злоумышленницу. По предварительной информации, женщина употребляет наркотические средства. Похищенные деньги она потратила на покупку запрещенных веществ.
В отношении рецидивистки возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».