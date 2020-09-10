В Рязани наркоманка ограбила кафе, чтобы купить «дозу»

В отношении женщины возбуждено уголовное дело.

В Рязани наркоманка ограбила кафе, чтобы купить «дозу». Об этом сообщила пресс-служба рязанского УМВД.

Женщина зашла в кафе на Касимовском шоссе, дождалась, когда работница кафе ушла в подсобку, наклонилась через барную стойку, открыла кассу, взяла деньги и вышла на улицу.

Подозреваемую установили по камерам видеонаблюдения. Ей оказалась 32-летняя рязанка, которую до этого судили за кражу и преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков.

Оперативники задержали злоумышленницу. По предварительной информации, женщина употребляет наркотические средства. Похищенные деньги она потратила на покупку запрещенных веществ.

В отношении рецидивистки возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».