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Правительство сделало заявление о новых ограничениях из-за COVID-19
В России отмечается некоторый рост заболеваемости коронавирусом, однако ситуация стабильна, контролируема.

Несмотря на рост заболеваемости коронавирусом, новых масштабных ограничений в России вводить не планируется. Ситуация в стране остается стабильной. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правительстве России.

«Действительно, в течение последних нескольких дней в России отмечается некоторый рост заболеваемости коронавирусом, однако ситуация стабильна, контролируема», — заявили агентству в российском правительстве.

Также источник обратил внимание, что в случае новых вспышек заболеваемости в регионах России их власти будут вынуждены вновь ввести ограничительные меры.