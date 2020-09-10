В Москве мужчина убил жену около торгового центра

Женщина скончалась к моменту приезда полиции.

Утром в четверг, 10 сентября, в Москве мужчина убил жену около торгового центра. Об этом сообщил « Московский комсомолец ».

Инцидент произошел около 5:30 возле торгового центра ТЦ «Каширская Плаза».

Свидетели увидели, что рядом с торговым центром мужчина избивал женщину. Они вызвали полицию. К моменту приезда оперативников женщина скончалась. Она получила семь ножевых ранений в грудь.

Убийцей оказался 36-летний уроженец Узбекистана. Он признался, что зарезал свою 29-летнюю жену из-за ревности. Возбуждено уголовное дело.