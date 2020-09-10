В Минздраве сообщили, когда начнется широкая вакцинация от COVID-19

В ведомстве рассказали, что вакцинация от коронавируса станет в ближайшие годы дополнением к паспорту и визе.

Широкая вакцинация от коронавируса в России начнется по мере роста объемов производства вакцины. Об этом передает ТАСС со ссылкой на советника министра здравоохранения России Сергея Глаголева.

«Широкая вакцинация будет начата по мере масштабирования объемов производства и накопления пострегистрационных данных», — сказал специалист.

Он отметил, что тесты ПЦР и на антитела к коронавирусу гарантируют отсутствие заболевания у человека на достаточно ограниченное время.

Глаголев считает, что вакцинация от коронавируса станет в ближайшие годы дополнением к паспорту и визе для международных путешествий.