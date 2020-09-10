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В минкультуры подтвердили вспышку коронавируса в рязанском музтеатре
Репетиции в театре приостановили на 14 дней.

В рязанском минкультуры подтвердили вспышку коронавируса в рязанском музтеатре. Там сообщили, что в театре зарегистрировали восемь случаев коронавируса.

Репетиции в театре приостановили с 24 августа на 14 дней. По истечению этого срока их возобновят.

В министерстве отметили, что артистов и сотрудников с признаками респираторных заболеваний к работе не допускают.

Ежедневно в театре обрабатывают помещения с дезинфицирующими средствами.

В театр можно войти через контроль температуры тела, а также с обязательным наличием средств защиты (маски можно получить при входе). В ведомстве также заявили, что рассадка в зале осуществляется с 50-процентной заполняемостью и соблюдением социальной дистанции в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. В антракте предусмотрена обработка и проветривание зала.

Ранее сотрудники театра опровергли вспышку коронавируса и попросили не закрывать театр.