В Калуге изменится расписание маршрута №69
Об этом 9 сентября сообщили в пресс-службе городской управы.
В Калуге маршут №69 перешел на осенне-зимнее расписание. Об этом 9 сентября сообщили в пресс-службе городской управы.
С 21 сентября по 6 декабря движение муниципального маршрута №69 «сквер Медицинских сестер — Дачи — кладбище Литвиново» (без льгот) будет осуществляться только по выходным и праздничным дням по следующему расписанию:
- сквер Медицинских сестер: 07:00; 08:00; 08:30; 09:30; 10:00; 11:00; 11:30; 12:30; 14:00; 15:15; 16:00;
- кл.Литвиново: 07:45; 08:45; 09:15; 10:15; 10:45; 11:45; 12:15; 13:15; 14:5; 16:00; 16:45.
Движение льготного автобуса по маршруту №69 осуществляется по следующему расписанию:
- сквер Медицинских сестер: 7:05; 8:50; 10:30; 12:10; 15:20; 17:10;
- кл.Литвиново: 8:00; 9:40; 11:20; 13:00; 16:20; 18:10.