В Калуге изменится расписание маршрута №69

Об этом 9 сентября сообщили в пресс-службе городской управы.

В Калуге маршут №69 перешел на осенне-зимнее расписание. Об этом 9 сентября сообщили в пресс-службе городской управы.

С 21 сентября по 6 декабря движение муниципального маршрута №69 «сквер Медицинских сестер — Дачи — кладбище Литвиново» (без льгот) будет осуществляться только по выходным и праздничным дням по следующему расписанию:

сквер Медицинских сестер: 07:00; 08:00; 08:30; 09:30; 10:00; 11:00; 11:30; 12:30; 14:00; 15:15; 16:00;

кл.Литвиново: 07:45; 08:45; 09:15; 10:15; 10:45; 11:45; 12:15; 13:15; 14:5; 16:00; 16:45.

Движение льготного автобуса по маршруту №69 осуществляется по следующему расписанию: