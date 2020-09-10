У рязанца дома нашли шесть килограммов конопли

Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

У 43-летнего жителя села Катагоща Захаровского района нашли изъяли шесть килограммов наркосодержащей конопли и 140 грамм марихуаны. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Как выяснили полицейские, 43-летний местный житель употребляет наркотики и может хранить их дома.

Оперативники обыскали жилье мужчины и нашли у него шесть килограммов конопли и 140 граммов марихуаны.

По предварительной информации, заросли конопли он обнаружил в окрестностях села. Из них злоумышленник изготовил наркотики.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 228. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.