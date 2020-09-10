ТНТ запустил в Рязани золотую лихорадку

У зрителей будет 48 часов на то, чтобы отыскать тайник «Золото Геленджика» в Рязани.

13 сентября в 19:00 в эфире телеканала ТНТ стартует всероссийское шоу «Золото Геленджика», в котором более тысячи участников, представляющих все субъекты России, попробуют выиграть главный приз — 1 кг чистого золота.

Как рассказали представители телеканала, просто так распорядитель и ведущий шоу Иван Охлобыстин свои сокровища не отдаст. Для того, чтобы стать миллионерами, героям проекта придется преодолеть не один десяток самых необычных, смешных и экстремальных препятствий.

В отличие от участников шоу, зрителям ТНТ в Рязани не придется заниматься экстримом — чтобы получить сокровища ТНТ, достаточно будет просто внимательно смотреть новый проект «Золото Геленджика».

Все, что нужно будет сделать — это включить 13 сентября в 19:00 ТНТ и держать наготове свой смартфон. В какой-то момент на экране появится QR-код, с помощью которого каждый сможет попасть на специальный сайт с картой тайников, расположенных в разных городах России. Но никаких названий улиц, номеров домов и точных координат, клад будет просто обозначен на карте, поэтому сокровище достанется только самым внимательным.

Сразу по окончании выпуска у зрителей будет 48 часов на то, чтобы отыскать тайник «Золото Геленджика» в Рязани.

«Не пытайтесь обхитрить ТНТ и получить карту с сокровищами в городе, расположенном в другом часовом поясе, а затем быстро передать всю информацию своему другу. ТНТ все заранее продумал и все карты с кладом будут открываться только строго по часовым поясам. Так что рязанцы не увидят, где должны искать золото, к примеру, москвичи», — предупредили сотрудники ТНТ.