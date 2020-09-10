Сотрудников ГК «Автоимпорт» отправили в Турцию за спортивные успехи

80 человек отправились на отдых в Бодрум.

В конце августа для сотрудников ГК «Автоимпорт» организовали поездку в Турцию. 80 человек отправились на отдых в Бодрум. В число участников поездки вошли представители 8 команд, которые на протяжении года боролись за первенство в Спартакиаде среди сотрудников холдинга.

В Турции для сотрудников организовали соревнования по дартсу, в которых участвовали представители 4 команд: Администрация (занявшая 1 место в спартакиаде в Рязани), Московский дивизион (они были на 2 месте), Куйбышевский дивизион (бронзовые призеры Спартакиада 2019-2020) и сборная «Автоимпорт», куда вошли представители команд, не ставших призерами, победители-личники и лучшие болельщики.

В качестве подарка от руководства компании один из дней сотрудники провели на большой пиратской яхте, на которой они отправились в открытое море. Спортсмены посетили Черный остров, Кроличью бухту, бухты Кумлук и Аквариум, где все желающие смогли поплавать в кристально чистой воде, понырять с масками и оценить подводный мир Эгейского моря.

В заключительный день перед спортсменами выступили президент ГК «Автоимпорт» Олег Смирнов и учредитель компании Игорь Смирнов. Они пожелали своим сотрудникам никогда не останавливаться на достигнутом, продолжать заниматься спортом и добиваться поставленных целей.

В этот же день прошло награждение участников Спартакиады в Турции 2020. 4 место заняла команда «Куйбышевский дивизион», бронзовыми призерами стали представители команды «Московский дивизион», на второй ступени пьедестала почета — команда «Администрация». Победителями стала сборная команда победителей-личников и лучших болельщиков — команда «Автоимпорт».