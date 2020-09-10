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Сасовцев осудили за кражу из «Пятерочки»
Они получили сроки.

В Рязанской области рассмотрели уголовное дело в отношении ранее судимых жителей Сасова, которые совершили кражу из «Пятерочки». Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Случай произошел 25 января 2020 года. Один из подсудимых был в зале магазина «Пятерочка» в микрорайоне Северный в Сасове и предложил знакомой украсть спиртное. Она согласилась. Злоумышленники убедились, что за ними никто не смотрит. Женщина наблюдала за обстановкой, а мужчина похитил с витрины две бутылки напитка «Сиббитер самогон», емкостью 0,5 литра, за 285 рублей каждая, а также две бутылки настойки «Три старика», емкостью 0,25 литра, стоимостью 137 рублей каждая. Общий ущерб составил 844 рубля.

Учитывая рецидив и совершение преступления во время испытательного срока, мужчине суд назначил три года лишения свободы в колонии строгого режима. Женщина получила 1 год и 9 месяцев лишения свободы. Ее наказание суд посчитал возможным считать условным с испытательным сроком в два года.

Приговор не вступил в силу.