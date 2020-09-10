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Рязанский минздрав прокомментировал сообщение об отсутствии денег на лекарства
Ранее об этом заявила главврач ОКБ имени Семашко Людмила Сорокина.

Рязанский минздрав прокомментировал сообщение о том, что у больниц заканчиваются деньги на лекарства и средства индивидуальной защиты.

В ведомстве отметили, что в настоящее время коечный фонд для лечения пациентов с коронавирусом в регионе составляет 634 койки. Медработники полностью обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты на ближайшую перспективу «с учетом сегодняшнего уровня заболеваемости и развернутого коечного фонда».

«Между правительством Рязанской области и Минздравом России заключается соглашение, которое предусматривает направление в регион 165 млн рублей для поддержки медицинских организаций, которые активно работали в период борьбы с пандемией COVID-19. Средства будут направлены на приобретение лекарственных препаратов, медикаментов и так далее», — заверили в ведомстве.

Там добавили, что в рязанском минздраве сформирован резерв необходимых средств индивидуальной защиты на случай подъема заболеваемости коронавирусом.