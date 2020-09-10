Рязанским пенсионерам напомнили о праве на повышение выплат

Фиксированная выплата к страховой пенсии повышается в два раза.

Пенсионеры, достигшие 80-летнего возраста, имеют право на повышение выплат. Об этом напомнили в ПФР.

Для них в два раза повышается фиксированная выплата к страховой пенсии по старости. Обычный размер этой выплаты с января 2020 года равен 5 686,25 рубля. В повышенном виде для пенсионеров, достигших 80 лет, или инвалидов первой группы он составит 11 372,5 рубля.

Отмечается, что повышение производится автоматически, посещать ПФР не нужно.

В настоящее время в Рязанской области зарегистрированы 50 тысяч пенсионеров старше 80 лет. Из них 6 тысяч старше 90 лет, 58 человек — старше 100. Самый пожилой долгожитель региона отметил свой 108 день рождения.