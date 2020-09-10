Рязанская прокуратура начала проверку после сбора денег у родителей за бесплатное питание

Ранее в соцсетях сообщили о подобном случае в Кадоме.

В региональной прокуратуре начали проверку после публикации информации о сборе денег на бесплатное питание в рязанской школе. Об этом сообщили в надзорном органе.

Ранее в соцсетях сообщили о подобном случае в Кадоме. В комментарии говорилось, что директор раздала родителям детей с 1 по 4 класс договоры, в которых предлагалось оплатить часть стоимости горячего питания.

Комментарий по данному поводу также дали в региональном минобре.