Рязанец украл у своей бабушки сережки

Мужчина скрылся и распорядился сережками по своему усмотрению.

Рязанца осудили за кражу сережек у бабушки. Об этом сообщил сайт Рязанского областного суда.

Случай произошел в декабре 2019 года. Пьяный рязанец был у бабушки дома и решил украсть у нее сережки. Женщина находилась в другой комнате и мужчина, думая, что за ним никто не наблюдает, украл украшения. После этого он скрылся и распорядился сережками по своему усмотрению. Ущерб составил 5598 рублей 22 копейки.

Мужчина ранее был судим.

Суд учел, что он способствовал расследованию и раскрытию преступления, а также признал вину, раскаялся в содеянном и тот факт, что мужчина был пьян. Его приговорили к 1,5 году лишения свободы условно с испытательным сроком на 1,5 года.

Приговор не вступил в законную силу.