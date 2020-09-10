Работодатели предлагают рязанцам зарплату выше ожидаемой — исследование

Исследование провели эксперты портала hh.ru.

Средняя зарплата, которую в Рязанской области работодатели предлагают соискателям, составляет 40 140 рублей. Это чуть больше средней зарплаты, ожидаемой рязанцами — 39 800 рублей. Оба показателя на 10% ниже среднероссийских, сообщили эксперты портала hh.ru .

В августе количество открытых вакансий в регионе увеличилось на 13% по сравнению с июлем. Количество резюме выросло на 2% по сравнению с маем и на 24% по сравнению с июнем прошлого года.