Полиция ищет очевидцев смертельного ДТП около Солотчи

В ДТП погиб пенсионер.

Полиция ищет очевидцев смертельного ДТП, произошедшего 7 сентября в Рязанском районе. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла около 11:25 в Рязанском районе на 55-м километре дороги «Спас-Клепики — Рязань». 21-летний рязанец на Nissan Pathfinder столкнулся с «пятеркой», за рулем которой был 89-летний житель Рязанского района. Пенсионер скончался на месте ДТП от полученных травм.

Всех, кому известно о произошедшем, попросили обращаться в отдел №4 следственной части СУ УМВД России по Рязанской области по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом №12, корпус 1 или по телефону 44-46-08.

Ранее появились фото с места ДТП.