«Почта России» открыла более 120 вакансий для рязанцев

Компания готова принять порядка 120 рязанцев на работу постоянно или временно.

В связи с подготовкой к высокому сезону и увеличением спроса на услуги доставки «Почта России» расширила число вакансий в почтово-логистической сфере. Компания готова принять порядка 120 рязанцев на работу постоянно или временно, заключая срочные трудовые договоры в строгом соответствии с ТК России.

Большую часть новых сотрудников «Почта России» ищет на должности операторов по работе с клиентами, в обязанности которых входит обслуживание клиентов в отделениях почтовой связи и почтальонов, которые осуществляют доставку посылок, письменной корреспонденции и товаров первой необходимости до двери клиента, прием платежей и оказание услуг с использованием мобильных почтово-кассовых терминалов.

Кроме того, открыты вакансии водителей-курьеров, грузчиков и кладовщиков. Сотрудники будут устроены официально. Для тех, кто в связи с текущими обстоятельствами находится в длительном отпуске, возможна работа по совместительству.

Отдел подбора персонала готов проводить собеседования в режиме онлайн с помощью любого удобного для соискателя сервиса: Skype, Zoom, WhatsApp, Viber. Сотрудники HR-службы «Почты России» проконсультируют соискателей по вопросам специфики предложенных вакансий, расскажут о корпоративных программах развития персонала и социальных гарантиях для сотрудников, предложат должность рядом с домом и с удобным графиком.

На сегодняшний день «Почта России» предлагает работу всем категориям граждан. Прием на работу в компанию дает возможность рязанцам осваивать для себя новые профессии. При поступлении на работу действует система обучения сотрудников, чтобы помочь как можно быстрее адаптироваться к условиям работы на новом месте. Вновь принятые работники закрепляются за наставниками — высококвалифицированными руководителями или специалистами. Для юношей работа почтальоном может стать альтернативной гражданской службой, а для студентов — возможностью получить дополнительный заработок, совмещая работу с учебой.