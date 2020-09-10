Партия «За правду» и КПРФ проведут независимые теледебаты

Они пройдут в четверг, 10 сентября в студии «Кабельного телевидения Рязани».

Партия «За правду» и КПРФ объявили, что примут участие в независимых теледебатах. Они пройдут в четверг, 10 сентября в студии «Кабельного телевидения Рязани».

С каждой стороны выступят по два участника — лидера своих партийных списков. От партии «За правду» — политолог и публицист, участник экспертного совета партии Сергей Михеев и глава реготделения партии Григорий Парсентьев. От КПРФ — первый секретарь Рязанского обкома КПРФ, руководитель фракции КПРФ в рязанской гордуме Денис Сидоров и секретарь обкома КПРФ, руководитель фракции в облдуме Виктор Малюгин.

Представители партий прокомментировали предстоящие дебаты.

Григорий Парсентьев, партия «За Правду»:

«Мы изначально говорили, что готовы принять участие в свободных дебатах между участниками выборной кампании в Рязанскую областную думу на независимой и уважаемой медиа-площадке. Мы верны своим обещаниям и декларациям. Очень жаль, что партии-конкуренты, прежде всего парламентские, упускают, накануне голосования, такой действенный способ агитации. Испугались? Считают, что представлять и защищать ключевые пункты программы можно только в режиме монолога? Где партия, выступившая с инициативой подобных дебатов и сделавшая подобного рода заявления едва ли не основным содержанием своего обращения к избирателю? А где те, кто громко заявляют, будто идут на победу, но при этом не стремятся закрепить эту победу перед избирателями и конкурентами? Наконец, где наша правящая партия — умеет сражаться только бюджетниками, а не идеями? Слив, разумеется, засчитан, и прежде всего избирателем. Мы, со своей стороны, приветствуем нашего соперника по дебатам — КПРФ и „Кабельное телевидение Рязани“, предоставившее площадку для честного и открытого диалога».

Денис Сидоров, КПРФ:

«Мы рады участвовать в таких дебатах, они важны и нужны. Жаль, что некоторые партии, которые кричали про честные-честные дебаты, не участвуют в них. Им нечего сказать, поэтому они игнорируют эту тему. Нам есть что сказать, отчитаться перед народом. Наши законы народные: законы о детях войны, снижении тарифов на капремонт. Жаль, что правящая партия и псеводоппозиционные, голосуют против них».

Трансляция дебатов состоится 10.09 в 20.00 на «Кабельном телевидении Рязани», а также в группах телеканала «Вконтакте» и YouTube. Партия «За правду» планирует организовать стрим на своем паблике «ВКонтакте».