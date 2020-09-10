Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чт, 10
16°
Пт, 11
14°
Сб, 12
16°
ЦБ USD 75.53 -0.54 11/09
ЦБ EUR 89.3 -0.27 11/09
Нал. USD 74.7 / 76.7 16:52
Нал. EUR 88.72 / 89.3 10:27
Новости
Коронавирус
Публикации
Рязанские «Теплосети» стали участником пилотного проекта по автоматиза...
В пилотном проекте участвуют четыре ЦТП — объекта МУП «...
Вчера 17:14
1 959
Партия «Новые люди» обогнала конкурентов и презентовала «Новую Оку»
По данным недавнего опроса ВЦИОМ, на предстоящих выбора...
7 сентября 10:50
6 301
Почему нужно голосовать за «Партию роста»
Председатель «Партии роста» Борис Титов рассказал, поче...
7 сентября 09:34
5 438
Нежидкие инвестиции. Возможный концессионер рязанского «Водоканала» по...
Одно из крупнейших муниципальных предприятий Рязани «Во...
3 сентября 18:47
12 186
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанцы в Чернобыле
Профессия губернатор
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
Четыре века главной площади Рязани
ИТОГИ ГОДА 2018
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Партия «За правду» и КПРФ проведут независимые теледебаты
Они пройдут в четверг, 10 сентября в студии «Кабельного телевидения Рязани».

Партия «За правду» и КПРФ объявили, что примут участие в независимых теледебатах. Они пройдут в четверг, 10 сентября в студии «Кабельного телевидения Рязани».

С каждой стороны выступят по два участника — лидера своих партийных списков. От партии «За правду» — политолог и публицист, участник экспертного совета партии Сергей Михеев и глава реготделения партии Григорий Парсентьев. От КПРФ — первый секретарь Рязанского обкома КПРФ, руководитель фракции КПРФ в рязанской гордуме Денис Сидоров и секретарь обкома КПРФ, руководитель фракции в облдуме Виктор Малюгин.

Представители партий прокомментировали предстоящие дебаты.

Григорий Парсентьев, партия «За Правду»:

«Мы изначально говорили, что готовы принять участие в свободных дебатах между участниками выборной кампании в Рязанскую областную думу на независимой и уважаемой медиа-площадке. Мы верны своим обещаниям и декларациям. Очень жаль, что партии-конкуренты, прежде всего парламентские, упускают, накануне голосования, такой действенный способ агитации. Испугались? Считают, что представлять и защищать ключевые пункты программы можно только в режиме монолога? Где партия, выступившая с инициативой подобных дебатов и сделавшая подобного рода заявления едва ли не основным содержанием своего обращения к избирателю? А где те, кто громко заявляют, будто идут на победу, но при этом не стремятся закрепить эту победу перед избирателями и конкурентами? Наконец, где наша правящая партия — умеет сражаться только бюджетниками, а не идеями? Слив, разумеется, засчитан, и прежде всего избирателем. Мы, со своей стороны, приветствуем нашего соперника по дебатам — КПРФ и „Кабельное телевидение Рязани“, предоставившее площадку для честного и открытого диалога».

Денис Сидоров, КПРФ:

«Мы рады участвовать в таких дебатах, они важны и нужны. Жаль, что некоторые партии, которые кричали про честные-честные дебаты, не участвуют в них. Им нечего сказать, поэтому они игнорируют эту тему. Нам есть что сказать, отчитаться перед народом. Наши законы народные: законы о детях войны, снижении тарифов на капремонт. Жаль, что правящая партия и псеводоппозиционные, голосуют против них».

Трансляция дебатов состоится 10.09 в 20.00 на «Кабельном телевидении Рязани», а также в группах телеканала «Вконтакте» и YouTube. Партия «За правду» планирует организовать стрим на своем паблике «ВКонтакте».