Назван самый мощный смартфон в мире

На верхних строчках оказались устройства, работающие на платформе Qualcomm Snapdragon 865.

Эксперты составили рейтинг наиболее мощных смартфонов на Android по итогам августа 2020 года. Список опубликовали создатели бенчмарка AnTuTu .

На верхних строчках оказались устройства, работающие на платформе Qualcomm Snapdragon 865. Среди них модели, работающие на новейшей версии Plus, представленной в июле.

На первое место попал смартфон Asus ROG Phone 3, набравшей 615 тысяч баллов. Второе и третье место за OnePlus 8 Pro и Oppo Find X2 Pro, которые работают на SoC Snapdragon 865. Четвертое место занял Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G, построенный на той же платформе, что и ROG Phone 3.