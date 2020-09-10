Назван самый мощный смартфон в мире

Эксперты составили рейтинг наиболее мощных смартфонов на Android по итогам августа 2020 года. Список опубликовали создатели бенчмарка
На верхних строчках оказались устройства, работающие на платформе
На первое место попал смартфон Asus ROG Phone 3, набравшей 615 тысяч баллов. Второе и третье место за OnePlus 8 Pro и Oppo Find X2 Pro, которые работают на SoC Snapdragon 865. Четвертое место занял
На трех последних строчках оказались смартфоны Samsung, использующие фирменные процессоры Exynos 990. В рейтинг не попали флагманы