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Назван самый мощный смартфон в мире
На верхних строчках оказались устройства, работающие на платформе Qualcomm Snapdragon 865.

Эксперты составили рейтинг наиболее мощных смартфонов на Android по итогам августа 2020 года. Список опубликовали создатели бенчмарка AnTuTu.

На верхних строчках оказались устройства, работающие на платформе Qualcomm Snapdragon 865. Среди них модели, работающие на новейшей версии Plus, представленной в июле.

На первое место попал смартфон Asus ROG Phone 3, набравшей 615 тысяч баллов. Второе и третье место за OnePlus 8 Pro и Oppo Find X2 Pro, которые работают на SoC Snapdragon 865. Четвертое место занял Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G, построенный на той же платформе, что и ROG Phone 3.

На трех последних строчках оказались смартфоны Samsung, использующие фирменные процессоры Exynos 990. В рейтинг не попали флагманы Huawei и смартфоны, использующие процессоры MTK.