На рязанскую строительную фирму завели уголовное дело. Полиция ищет пострадавших

Всех, кто пострадал от действий мошенников попросили обращаться в полицию.

На рязанскую строительную фирму завели уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Следствием установлено, что ООО «Виста Девелопмент» заключила договор с рязанкой на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке по адресу: Спасский район, деревня Сумбулово.

Стоимость работ составляла 1 миллион 940 тысяч 330 рублей. Оплата велась по графику. Женщина перевела 1 миллион 341 тысячу рублей, однако договорные обязательства компания ООО «Виста Девелопмент» не выполнила. Деньги фирма также не вернула.

В отношении руководителя возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество).

Всех, кто пострадал от действий мошенников попросили обращаться в полицию по номеру: (4912) 28-29-01 или 02 (102/112 — с мобильных операторов).