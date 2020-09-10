Минздрав объяснил сентябрьские очереди в поликлиниках Рязани

Ранее горожане пожаловались на очереди в больнице.

Минздрав объяснил сентябрьские очереди в поликлиниках Рязани. Комментарий ведомство опубликовало «ВКонтакте».

Там отметили, что с началом учебного года и оформлением справок в дошкольные учреждения, на спортивные секции, кружки и центры творчества в медорганизациях возникло «сезонное увеличение числа посетителей».

«Руководство детских поликлиник приостанавливает текущие отпуска специалистов, увеличивает время приема и организует дополнительные возможности записи на прием. Предварительная запись работает традиционно как через интернет, так и через регистратуру», — отметили в ведомстве.

Там попросили отнестись с пониманием к ситуации, поскольку регулировать потоки граждан невозможно из-за высокой востребованности.