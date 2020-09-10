Минюст предложил лишить Пашаева статуса адвоката

Также в ведомстве предложили возбудить дисциплинарное производство в отношении адвоката Александра Добровинского.

Минюст РФ планирует внести представление о прекращении статуса адвоката Эльмана Пашаева. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Минюст России предлагает прекратить статус адвоката Эльмана Пашаева», — говорится в сообщении.

Также в ведомстве предложили возбудить дисциплинарное производство в отношении адвоката Александра Добровинского, представляющего интересы семьи рязанца Сергея Захарова, погибшего после ДТП с Михаилом Ефремовым.

«Оба представления будут направлены в связи с деятельностью данных адвокатов в рамках резонансного уголовного дела, связанного с дорожно-транспортным происшествием с участием актера Михаила Ефремова», — говорится в сообщении Минюста.

Напомним, Ефремова приговорили к восьми годам колонии общего режима за ДТП, которое произошло в центре Москвы. Автомобиль Ефремова врезался в курьерский грузовик, которым управлял рязанец Сергей Захаров. Актер был пьян, позже в его крови нашли наркотики.

От полученных травм Захаров скончался.