В России магазины вновь закроют в случае второй волны коронавируса

Персонал обязуется соблюдать меры предосторожности и следить, чтобы покупатели тоже ими не пренебрегали.

В России магазины могут вновь закрыться в случае второй волны коронавируса. В Ассоциации компаний интернет-торговли разработали регламент, который позволит не останавливать работу магазинов даже в карантин, пишут « Известия ».

Эксперты предложили Роспотребнадзору создать стандарт работы непродовольственных магазинов на случай карантина. В правилах говорится вести контроль не по площади магазина, а по количеству посетителей, которые одновременно находятся в зале. Персонал обязуется соблюдать меры предосторожности и следить, чтобы покупатели тоже ими не пренебрегали.

В Роспотребнадзоре ознакомились с новыми правилами и ответили, что методические рекомендации уже созданы и действуют. В итоге инициативу ассоциации ведомство не поддержало.