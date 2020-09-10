Любимов рассказал о росте заболеваемости коронавирусом в регионе

Регион готов развернуть 1 300 коек для зараженных коронавирусом.

В четверг, 10 сентября, рязанский губернатор провел совещание с главврачами рязанских больниц. На нем Николай Любимов рассказал о росте заболеваемости коронавирусом в регионе.

«Надеюсь, нам удастся избежать серьезного роста заболеваемости в предстоящий осенне-зимний период. Уже сейчас есть траектория роста в связи с возвращением из отпуска. Об этом сообщила [глава рязанского Роспотребнадзора] Лариса Сараева на заседании правительства. Дети пошли в школу и детсады, определенный рост мы видим. Вы видите его первыми. Надеюсь, серьезного роста не будем. Мы готовы к любому развитию событий», — отметил политик.

Он заявил, что в случае необходимости регион готов развернуть 1 300 коек для зараженных коронавирусом.