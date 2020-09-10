Касимовец чуть не убил жену из-за ревности

Конфликт между супругами произошел во время застолья.

Касимовец угрожал убить жену из-за ревности. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

25-летняя жительница Касимова сообщила в полицию, что ее 27-летний муж угрожал ударить ее ножом.

Полиция приехала на адрес и утихомирила мужчину. У него изъяли нож.

По предварительной информации, супруги пили спиртное дома. Женщина занималась в это время домашними делами и с супругом не общалась. Мужчине показалось, что супруга изменяла ему и высказал ей предположения по этому поводу. Женщина высмеяла его высказывания и прекратила разговор.

Супруга разозлило безразличие жены и ударил женщину, чтобы «добиться истины». Затем он еще больше разозлился, схватил кухонный нож и пригрозил жене убийством, если она не покается.

Потерпевшая испугалась за свою жизнь и позвонила в полицию. Участковые приехали на место и утихомирили мужчину.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ. Ему грозит наказание в виде принудительных работ на срок до двух лет или лишение свободы на срок до двух лет.

Для фиксации побоев женщина обратилась в медучреждение. По результатам судебно-медицинской экспертизы полиция даст квалификацию действий мужчины.