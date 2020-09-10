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Из-за аварии на пятнадцати рязанских улицах отключили воду
Воды не будет до 16-17 часов.

Из-за аварии на водопроводе в четверг, 10 сентября, на в Рязани на 15 улицах отключили холодную воду. Об этом сообщили в мэрии.

Воды не будет:

С 9:00 до 17:00:

  • улица 1-й Коломенский проезд, дома с №№1 по 14,
  • улица 2-й Коломенский проезд, дома с №№1 по 14,
  • улица 3-й Коломенский проезд, дома с №№1 по 15,
  • улица 4-й Коломенский проезд, дома с №№1 по 8,
  • улица 5-й Коломенский проезд, дома с №№1 по 14,
  • улица 6-й Коломенский проезд, дома с №№1 по 7,
  • улица Ветеринарная, дома с №№3 по 22,
  • улица Сельскохозяйственный переулок, дома с №№1 по 7.

С 9:30 до 14:00:

  • улица проезд Завражнова, дом №4.

С 9:30 до 17:00:

  • улица Тимуровцев, дом №11.

С 10:15 до 16:00:

  • улица Первомайский проспект, дома №№32, 32а, 34, 40 корпус 1.

С 10:40 до 17:00:

  • улица 2-й Аллейный проезд, дома с №№1 по 26.

С 11:00 до 16:00:

  • улица Маяковского, дома №№18, 20;
  • улица Введенская, дом №107.

С 10:00 до 17:00 по следующим адресам:

  • улица Молодцова, д. 5.