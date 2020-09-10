Из-за аварии на пятнадцати рязанских улицах отключили воду
Воды не будет до 16-17 часов.
Из-за аварии на водопроводе в четверг, 10 сентября, на в Рязани на 15 улицах отключили холодную воду. Об этом
Воды не будет:
С 9:00 до 17:00:
- улица 1-й Коломенский проезд, дома с №№1 по 14,
- улица 2-й Коломенский проезд, дома с №№1 по 14,
- улица 3-й Коломенский проезд, дома с №№1 по 15,
- улица 4-й Коломенский проезд, дома с №№1 по 8,
- улица 5-й Коломенский проезд, дома с №№1 по 14,
- улица 6-й Коломенский проезд, дома с №№1 по 7,
- улица Ветеринарная, дома с №№3 по 22,
- улица Сельскохозяйственный переулок, дома с №№1 по 7.
С 9:30 до 14:00:
- улица проезд Завражнова, дом №4.
С 9:30 до 17:00:
- улица Тимуровцев, дом №11.
С 10:15 до 16:00:
- улица Первомайский проспект, дома №№32, 32а, 34, 40 корпус 1.
С 10:40 до 17:00:
- улица 2-й Аллейный проезд, дома с №№1 по 26.
С 11:00 до 16:00:
- улица Маяковского, дома №№18, 20;
- улица Введенская, дом №107.
С 10:00 до 17:00 по следующим адресам:
- улица Молодцова, д. 5.