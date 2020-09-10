Из-за аварии на пятнадцати рязанских улицах отключили воду

Воды не будет до 16-17 часов.

Из-за аварии на водопроводе в четверг, 10 сентября, на в Рязани на 15 улицах отключили холодную воду. Об этом сообщили в мэрии.

Воды не будет:

С 9:00 до 17:00:

улица 1-й Коломенский проезд, дома с №№1 по 14,

улица 2-й Коломенский проезд, дома с №№1 по 14,

улица 3-й Коломенский проезд, дома с №№1 по 15,

улица 4-й Коломенский проезд, дома с №№1 по 8,

улица 5-й Коломенский проезд, дома с №№1 по 14,

улица 6-й Коломенский проезд, дома с №№1 по 7,

улица Ветеринарная, дома с №№3 по 22,

улица Сельскохозяйственный переулок, дома с №№1 по 7.

С 9:30 до 14:00:

улица проезд Завражнова, дом №4.

С 9:30 до 17:00:

улица Тимуровцев, дом №11.

С 10:15 до 16:00:

улица Первомайский проспект, дома №№32, 32а, 34, 40 корпус 1.

С 10:40 до 17:00:

улица 2-й Аллейный проезд, дома с №№1 по 26.

С 11:00 до 16:00:

улица Маяковского, дома №№18, 20;

улица Введенская, дом №107.

С 10:00 до 17:00 по следующим адресам: