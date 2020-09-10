Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чт, 10
16°
Пт, 11
14°
Сб, 12
16°
ЦБ USD 76.07 0.11 10/09
ЦБ EUR 89.57 -0.17 10/09
Нал. USD 75.15 / 76.7 11:06
Нал. EUR 89 / 89.8 11:38
Новости
Коронавирус
Публикации
Рязанские «Теплосети» стали участником пилотного проекта по автоматиза...
В пилотном проекте участвуют четыре ЦТП — объекта МУП «...
Вчера 17:14
1 582
Партия «Новые люди» обогнала конкурентов и презентовала «Новую Оку»
По данным недавнего опроса ВЦИОМ, на предстоящих выбора...
7 сентября 10:50
5 939
Почему нужно голосовать за «Партию роста»
Председатель «Партии роста» Борис Титов рассказал, поче...
7 сентября 09:34
5 101
Нежидкие инвестиции. Возможный концессионер рязанского «Водоканала» по...
Одно из крупнейших муниципальных предприятий Рязани «Во...
3 сентября 18:47
11 834
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанцы в Чернобыле
Профессия губернатор
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
Четыре века главной площади Рязани
ИТОГИ ГОДА 2018
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Хирурги детской ОКБ удалили 14-летней рязанке гигантскую кисту
Операция прошла успешно, и пациентку уже выписали домой.

Хирурги детской ОКБ удалили 14-летней рязанке гигантскую кисту, пишет региональный минздрав.

Новообразование удалили из брюшной полости. Результаты гистологии пока неизвестны, но специалисты предполагают, что новообразование — доброкачественное.

Девочка заметила, что у нее растет живот, на УЗИ диагностировали кисту размером в десять сантиметров. После новообразование распространилось на всю брюшную полость.

«С помощью хирургических инструментов мы достигли новообразования, оказалось, что его объем составил 3,3 литра», — сообщил заведующий хирургическим отделением детской ОКБ Олег Ларькин

Специалисты отмечают, что операция прошла успешно, и пациентку уже выписали домой. Также врачи рассказала, что операцию выполнили на аппарате Лигашур.

«Это устройство помогает хирургам останавливать кровотечение и надежно и прочно заклеивать сосуды за несколько секунд», — говорится в сообщении.