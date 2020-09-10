Хирурги детской ОКБ удалили 14-летней рязанке гигантскую кисту

Операция прошла успешно, и пациентку уже выписали домой.

Хирурги детской ОКБ удалили 14-летней рязанке гигантскую кисту, пишет региональный минздрав.

Новообразование удалили из брюшной полости. Результаты гистологии пока неизвестны, но специалисты предполагают, что новообразование — доброкачественное.

Девочка заметила, что у нее растет живот, на УЗИ диагностировали кисту размером в десять сантиметров. После новообразование распространилось на всю брюшную полость.

«С помощью хирургических инструментов мы достигли новообразования, оказалось, что его объем составил 3,3 литра», — сообщил заведующий хирургическим отделением детской ОКБ Олег Ларькин

Специалисты отмечают, что операция прошла успешно, и пациентку уже выписали домой. Также врачи рассказала, что операцию выполнили на аппарате Лигашур.

«Это устройство помогает хирургам останавливать кровотечение и надежно и прочно заклеивать сосуды за несколько секунд», — говорится в сообщении.