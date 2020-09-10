Еще 28 рязанцев заболели коронавирусом

Всего с начала пандемии коронавирус подтвердился у 7 459 человек.

Еще 28 рязанцев заболели коронавирусом. Об этом в четверг, 10 сентября, сообщил федеральный оперштаб.

Всего с начала пандемии коронавирус подтвердился у 7 459 человек. За весь период выздоровели 6 414, за сутки 23 пациента. За все время скончались 47 рязанцев.

Еще 31 тест находится на подтверждении.

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 5 099. Всего 1 046 370 случаев. Выздоровели 862 373 человек. Умерли 18 263.