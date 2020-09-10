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А что в кино? «Мулан», «Ассистентка» и другие новинки
Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Стоит отметить, что эта неделя не особо богата на новинки, потому что весь ажиотаж крутится вокруг одной главной премьеры этого месяца — приключенческого фильма «Мулан», ремейка популярного мультфильма 1998 года студии Disney и основанного на китайской легенде о Хуа Мулань.

Также на этой неделе зрители увидят триллер «Ассистентка» режиссера Китти Грин с Джулией Гарнер в главной роли, российский фильм «Куратор», сюжет которого основан на реальных событиях и канадский мультфильм «Говард и Замерзшее королевство».

Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».