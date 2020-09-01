Видео: у рязанки в потолке дома образовалась дыра после сильных дождей

В квартиру женщины попадают осадки с крыши.

Жительница Листвянского сельского поселения рассказала, что после сильных дождей в потолке ее дома образовалась дыра. Об этом сообщил телеканал «Город».

В квартиру рязанки попадают осадки с крыши. Женщина беспокоится о безопасности детей.

В сообщении отметили, что у дома нет управляющей компании, а расселить его планируют летом 2023 года.

«Потолок входит в конструкцию крыши. То есть, грубо говоря, у нас его и нет», — пояснила рязанка.

Она рассказала, что обращалась в администрацию, где ей обещали начать ремонт крыши 17 августа. Глава администрации Евгений Жданцев заявил, что подрядчик для работ найден.

«У них непосредственное управление. Она старшая по дому. То есть она должна собрать деньги, если это общее, в коридоре, и отремонтировать. А если у нее в квартире, текущий ремонт она обязана сделать. Два гвоздя она сможет прибить», — прокомментировал он.

На комментарий корреспондента о том, что потолок протекает из-за поврежденной крыши и женщина не виновата в этом, Жданцев ответил: «А кто виноват?».

Рязанка планирует потратить пособие на детей на съемную квартиру, которую хочет подыскать до расселения дома. Также женщина рассказала, что обратится к юристу.