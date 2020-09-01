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В Воскресенске мужчина убил воспитательницу в детском саду
Пьяный мужчина несколько раз ударил женщину ножом.

В Воскресенске 53-летний безработный мужчина проник на территорию детского сада и убил там свою жену, которая работала воспитателем. Об этом сообщил телеканал «360».

Пьяный мужчина несколько раз ударил женщину ножом. Она скончалась до приезда скорой.

Как рассказал источник, знакомый с ситуацией, женщина работала в детсаду с сентября 2017 года.

В июне ее видели с синяками, она призналась, что муж бил ее, а также оскорблял ее и двух детей. Супруги были в разводе и должны были разойтись в начале сентября.

Отмечается, что дети нападения не видели. Другую часть вовремя увели в туалет воспитатели. Когда они выходили из уборной, то сотрудница детского сада прикрыла им глаза и увела через запасной вход.

В детском саду пока не знают, как мужчина проник на территорию.

ГСУ СК России по Московской области открыло уголовное дело об убийстве.

Фото Telegram-канал «112»