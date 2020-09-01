В Сасове на линейку в школе принесли картонных детей

в Сасове в школы 1 сентября пошли 2845 учеников

В Сасове на линейку 1 сентября в школе №1 принесли картонных детей. Фото опубликованы на странице администрации города «ВКонтакте».

На линейке присутствовала глава администрации города Евгения Рубцова. Она поздравила сасовцев с началом учебного года.

Отмечается, что в Сасове в школы 1 сентября пошли 2845 учеников, среди них 307 первоклассников. 104 одиннадцатиклассников в этом учебном году закончат школу.